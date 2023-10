Lufthansa Technik vertieft Zusammenarbeit mit Embraer

Embraer Phenom 100EX (Foto: Embraer)

Embraer Executive Jets und Lufthansa Technik haben kürzlich ihre bestehende Zusammenarbeit im Bereich der Kabinenmanagementsysteme erweitert.

Der Geschäftsbereich Original Equipment Innovation and Special Aircraft Services von Lufthansa Technik wird künftig das zentrale Passenger Service System (PSS) für das neue Embraer-Modell Phenom 100EX liefern. Dessen modernisierte Innenausstattung wurde im Vorfeld der Business Aviation Conference and Exhibition der American National Business Aviation Association (NBAA-BACE) in Las Vegas erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Embraer Phenom 100EX Kabine (Foto: Embraer)

Das PSS integriert mehrere zentrale Steuerungsfunktionen, mit denen die Passagiere die zahlreichen Komfortmerkmale in der Kabine der Phenom 100EX an ihre individuellen Vorlieben anpassen können. Dazu gehören die Lese-, Tisch- und Kabinenbeleuchtung sowie die Regulierung der Temperatur in der Kabine. Beleuchtete Hinweisschilder zeigen darüber hinaus Anschnallzeichen oder Rauchverbotswarnungen an. Berührungsempfindliche Schalter für das Toilettenlicht und die Toilettenspülung vervollständigen das System und bieten den Passagieren sowohl eine Statusanzeige als auch die entsprechende Funktion.

Phenom 100 EV (Foto: Embraer)

Zentrale Benutzerschnittstelle für all diese Funktionen ist das von Lufthansa Technik entwickelte und produzierte Upper Tech Panel (UTP). Sein elegantes Design besteht aus einer Polycarbonat-Oberfläche mit versteckt integrierter LED-Beleuchtung und kapazitiven Touch Bedienelementen. Die Belüftungsdüsen sind stilvoll in das UTP integriert und ergänzen das Gesamtdesign der Kabine der Phenom 100EX. Durch die Umsetzung der Design-DNA von Embraer schlagen sie damit eine Brücke zur modernen Bedienungsphilosophie in der Kabine der beliebten Phenom 300E.

Embraer Phenom 100EX Cockpit (Foto: Embraer)

„Die innovative Expertise von Lufthansa Technik in Kombination mit der Design-DNA von Embraer bietet den Kunden ein außergewöhnliches Kabinenerlebnis, wie sie es nur an Bord eines Embraer Business Jets erwarten können“, sagte Jay Beever, Vice President of Design Operations bei Embraer Executive Jets. „Zusammen mit noch nie dagewesenen Funktionen wie dem Runway Overrun Awareness and Alerting System stellt die Phenom 100EX einen großen Entwicklungsschritt sowohl beim Passagiererlebnis als auch in der Sicherheit dar.“

Flexjet Embraer Phenom 300 (Foto: Flexjet)

„Unser Kabinenmanagementsystem »nice« mit seinem eleganten Design, der intuitiven Benutzeroberfläche und der hochwertigen Audio- und Videoperformance ist seit seinem Debüt in der Phenom 300E von Embraers Executive-Jet-Kunden sehr gut angenommen worden“, sagte Christiane Grude, Senior Director OEM Business Units bei Lufthansa Technik. „Wir freuen uns daher, dass sich unser Partner nun entschlossen hat, die Zusammenarbeit mit uns auszuweiten und das Upper Tech Panel in das Upgrade der kleineren Phenom 100EX einzubauen. Wir sind stolz darauf, dass wir den Kunden von Embraer hier einen echten Mehrwert bieten können.“

Die Phenom 100EX wird während der NBAA-BACE im Static Display von Embraer am Henderson Executive Airport in der Nähe von Las Vegas zu sehen sein. Die Experten für Kabinendesign und -produktion von Lufthansa Technik stehen an Stand Nummer C12613 für weitere Informationen zur Verfügung.

Lufthansa Technik