Piper mit mehr Umsatz
27.02.2013 BGRO
Piper Aircraft konnte im Geschäftsjahr 2012 neben dem Umsatz auch den Absatz von Flugzeugen erhöhen.Im Berichtsjahr 2012 konnte Piper Aircraft mit 148,969 Millionen US Dollar ein Umsatzplus von 13 Prozentpunkten verzeichnen. Der höhere Umsatz rührt hauptsächlich von dem grösseren Ausstoss in der Flugzeugproduktion her. Piper konnte im Geschäftsjahr 2012 158 Flugzeuge ausliefern, im vorhergehenden Jahr waren es 136. Von den Topmodellen Piper Mirage, Piper Matrix und Piper Meridian konnte der US amerikanische Flugzeugproduzent 93 Maschinen ausliefern, 11 mehr als im Geschäftsjahr 2011.