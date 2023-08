Piper lieferte 500ste Turboprop Meridian aus

Piper hat kürzlich die Auslieferung der 500sten Meridian mit Turbopropeller Antrieb bekannt gegeben.

Das Jubiläumsflugzeug ging an einen Kunden in Florida. Die erste Meridian mit dem PT6A-42A Turbopropeller Triebwerk konnte vor zwölf Jahren ausgeliefert werden. Die Meridian erweist sich als zuverlässiges und am Markt gefragtes Reiseflugzeug für bis zu fünf Passagiere. Die Maschine zeichnet sich gegenüber ihren zweimotorigen Konkurrenten durch eine höhere Wirtschaftlichkeit aus, erkauft wird diese jedoch auf Kosten der Flugsicherheit durch das Fehlen eines zweiten Triebwerkes. Die Meridien verfügt über eine Reichweite von 1.000 Nautischen Meilen und ist 260 Knoten schnell.