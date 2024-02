Lufthansa Cargo Tochter treibt eCommerce Geschäft voran

Lufthansa Cargo Boeing 777F Frachtumschlag (Foto: Lufthansa Cargo)

Mitte Februar hat die Lufthansa Cargo Tochtergesellschaft CB Customs Broker die Grenze von 50 Millionen verzollten Sendungen überschritten und das in nur drei Jahren.

Mit diesem Meilenstein trägt der Full-Service Zollexperte unter anderem maßgeblich zum Ausbau des eCommerce Geschäfts innerhalb Deutschlands bei und ermöglicht einer Vielzahl von Unternehmen an diesem Branchenwachstum zu partizipieren.

„Erst vor drei Jahren haben wir unsere neue Verzollungssoftware entwickelt, die hochautomatisiert große Mengen an Sendungen verzollen kann. Die Überschreitung von 50 Millionen verzollten Sendungen zeigt einmal mehr, dass unser ganzheitlicher end-to-end Ansatz mit Komplettlösungen für unsere Kunden der richtige ist und vor allem das weiterwachsenden eCommerce Geschäft noch weiteres Potential für uns birgt. Dass wir in dieser kurzen Zeit bereits diesen Meilenstein erreichen konnten, verdanken wir vor allem unseren Kunden, die vertrauensvoll mit uns zusammenarbeiten, wie auch unseren Mitarbeitenden, die diesen Erfolg durch ihr Engagement ermöglicht haben. Unser Dank gilt auch unseren Partnern in der Softwareentwicklung, ohne deren pausenlosen Einsatz wir dies nicht geschafft hätten“, erklärt Uwe Glunz, Geschäftsführer bei CB Customs Broker.

Die CB Customs Broker GmbH ist Spezialist für alle Bereiche rund um das Thema Zoll und Zollabwicklung für Import- und Exportsendungen per Luft, See, Schiene oder Straße. Dabei bietet sie ihren Kunden automatisierte Komplettlösungen, die Abwicklung aller gängigen Zollverfahren sowie individuelle, maßgeschneiderte Lösungen. Als hundertprozentiges Tochterunternehmen der Lufthansa Cargo kann CB Customs Broker zudem auf ein starkes globales Netzwerk und umfangreiches Know-how zugreifen.