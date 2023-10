LOT baut Flotte weiter aus

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, setzt auf Wachstum und hat jetzt die Eckpfeiler der Unternehmensstrategie bis 2028 bekanntgegeben.

Zu den wesentlichsten Neuerungen gehören der weitere Ausbau der Flotte, die Vergrößerung des Streckennetzes sowie die komplette Neugestaltung an Bord der Langstreckenflotte (Boeing 787 Dreamliner). Kurzfristig vergrößert die Fluggesellschaft zudem ihr Angebot für die USA durch ein neues Codeshare-Abkommen mit Jetblue Airways, das bereits im Winter 2023/2024 zum Tragen kommt.

Bis 2028 will Polens nationale Fluggesellschaft die Flotte um rund 50 Prozent von derzeit 75 Maschinen auf dann 110 Flugzeuge erweitern. Damit einhergehend soll auch die Anzahl der beförderten Fluggäste pro Jahr von aktuell rund 10,3 Millionen auf 16,9 Millionen wachsen, was einem Plus von etwa 70 Prozent entspricht.

Das Netzwerk wird LOT Polish Airlines um knapp 20 Mittel- und Langstreckenziele erweitern. Zusätzlich wird an mehreren Airports investiert. So ist geplant, am globalen Drehkreuz, dem Chopin Flughafen in Warschau, die Polonez Business Lounge umfassend zu modernisieren, während bereits 2024 am Flughafen O’Hare in Chicago eine komplett neue Lounge für Fluggäste von LOT Polish Airlines eröffnen soll.

Große Investitionen in die Dreamliner-Flotte: Neue Sitze und verbessertes Unterhaltungsangebot

Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines moderne Flugzeuge vom Typ Boeing 787 Dreamliner ein. Diese wird die Airline in allen Serviceklassen vollständig neugestalten. Während die Farben des künftigen Interieurs von polnischen Landschaften inspiriert wurden, soll das neue Design insgesamt Modernität ausstrahlen und zugleich polnische Gastfreundschaft und die fast 95-jährige Unternehmensgeschichte widerspiegeln.

In LOT Business Class, LOT Premium Economy Class und LOT Economy Class wird es an Bord der Dreamliner-Flotte neue Sitze geben, die allesamt vom Hersteller Recaro stammen. Die LOT Business Class bietet nach ihrer Umrüstung eine 1-2-1-Konfiguration, so dass jeder Passagier Zugang zum Gang hat. Zu den vielen Annehmlichkeiten gehören unter anderem Türen an den Sitzen, die mehr Privatsphäre gewährleisten, sowie zusätzlicher Stauraum für persönliche Gegenstände. Auch in LOT Premium Economy Class können sich Gäste über mehr Platz und ergonomischere Sitze freuen, während man in LOT Economy Class künftig mit größerer Beinfreiheit und bequemerer Sitzpolsterung reist.

Ein Upgrade erfährt darüber hinaus das Unterhaltungsangebot der Boeing 787 Dreamliner bei LOT Polish Airlines. So gibt es in den Großraumflugzeugen künftig WLAN sowie 4K-Bildschirme an jedem Platz. Per Bluetooth können Fluggäste ihre eigenen Kopfhörer verwenden, und an jedem Sitz sind USB-C-Anschlüsse vorhanden, über die sich mobile Endgeräte laden lassen. In den beiden Premiumklassen finden sich Steckdosen, und in LOT Business Class gibt es sogar kabellose Lademöglichkeiten.

LOT Polish Airlines rechnet damit, 2026 die ersten umgerüsteten Boeing Dreamliner den Fluggästen präsentieren zu können.

„Wir nehmen unsere neue Markenbotschaft ‚It’s who you travel with‘ sehr ernst. Ein guter Reisegefährte steht für Sicherheit, Komfort und Zuverlässigkeit. Seit fast 95 Jahren ist LOT Polish Airlines ein solcher Partner fürs Reisen, der generationenübergreifend für seine Zuverlässigkeit geschätzt wird“, so Michał Fijoł, CEO von LOT Polish Airlines. „Die neue Unternehmensstrategie ist ein Versprechen für die kommenden Jahrzehnte. Der globale Luftverkehr entwickelt sich rasant weiter. Dabei wollen wir eine führende Rolle spielen und LOT Polish Airlines optimal auf das zweite Jahrhundert der Unternehmensgeschichte vorbereiten.“

Neues Codesharing mit Jetblue Airways

Bereits im kommenden Winterplan ab dem 30. Oktober 2023 startet ein neues Codeshare-Abkommen, das LOT Polish Airlines jetzt mit der US-amerikanischen Fluggesellschaft Jetblue geschlossen. Fluggästen aus Europa oder Indien, die mit der polnischen Fluglinie über Warschau in die Vereinigten Staaten reisen, bieten sich dadurch weitere Optionen für Anschlussflüge, etwa nach Boston, Orlando, Detroit, Las Vegas oder Atlanta.

Über LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, China, Japan, Südkorea, Indien und Kasachstan. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.

