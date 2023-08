LOT Polish Airlines mit Passagierrekord

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: LOT)

Im Juli 2023 feierte LOT Polish Airlines einen ganz besonderen Rekord: Nie zuvor in ihrer rund 94-jährigen Geschichte hat die polnische Fluglinie mehr Passagiere innerhalb eines Monats befördert.

So begrüßte LOT Polish Airlines im Juli 2023 insgesamt 1.041.427 Fluggäste an Bord der Maschinen. Die Flüge waren dabei zu 83,5 Prozent ausgelastet, was einem Plus von vier Prozentpunkten gegenüber Juli 2019 entspricht.

„Wir haben nicht nur ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr 2023 verzeichnet, sondern konnten im Juli sogar einen Rekord aufstellen. Beides zeugt von einer großen Nachfrage, die wir verspüren und die uns sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt“, erläutert Michał Fijoł, CEO von LOT Polish Airlines. „Entsprechend erwarten wir, dass wir unsere Prognose, wonach wir 2023 insgesamt rund 10 Millionen Fluggäste befördern, erfüllen werden.“

LOT Polish Airlines wickelt die meisten Flüge über das globale Drehkreuz in Warschau ab. Neben der polnischen Hauptstadt selbst waren im Juli 2023 innerhalb Polens die Städte Krakau, Danzig und Breslau besonders gefragt. Auf der Mittelstrecke lagen London, Vilnius und Tel Aviv am höchsten in der Gunst der Fluggäste, während auf der Langstrecke die nordamerikanischen Metropolen New York, Toronto und Chicago die Nase vorn hatten.

Über LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, China, Japan, Südkorea, Indien und Kasachstan. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.