Kunpeng kauft fünf E-190

Kunpeng Airlines bestellten bei Embraer fünf Embraer E-190 Kurzstreckenjets

Der Auftrag hat einen Marktwert von 187,5 Millionen US Dollar, die Flugzeuge werden in einer Konfiguration für 98 Fluggäste geliefert. Kunpeng Airlines ist in Nordchina beheimatet und gehört zu Shenzhen Airlines und der amerikanischen Mesa Air Group.