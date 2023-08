Indonesien groundet Airlines aus ernsthaften Sicherheitsbedenken

Indonesien hat fünf Fluggesellschaft wegen mangelnder Sicherheit gegroundet. Sie haben nun drei Monate Zeit, um die Sicherheitsnormen zu verbessern, andernfalls werden sie gesperrt.

In einer Sicherheitskontrolle erreichten die Fluggesellschaften Helizona, SMAC, Asco Nusa Air, Tri-MG Intra Asia Airlines und Dirgantare Air Service die Minimalanforderungen nicht in allen Sicherheitskategorien. Die Air Operator’s Certificates (AOC) der Airlines wurden suspendiert. Erfolgt in drei Monaten keine Verbesserung der Sicherheitsstandards, werden die AOCs entzogen. Im Juni entzog das Verkehrsministerium bereits Adam Air das AOC. Indonesien, das mit Luftverbindungen seine tausende Inseln vernetzt, hat eine der weltschlechtesten Sicherheitsbilanzen.