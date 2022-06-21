China Eastern meldet Passagiereinbruch

China Eastern Airbus A330 (Foto: China Eastern)

China Eastern Airlines konnte im Mai 2022 lediglich 1,512 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im Vorjahresmai waren es 9,357 Millionen Passagiere.

China Eastern leidet unter den staatlich verordneten Corona Lockdowns, die Verkehrszahlen sind wegen den erneuten Coronaausbrüchen in China komplett eingebrochen. Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 78 Prozent auf 3,685 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 82 Prozent auf 2,241 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 60,8 Prozent und hat sich somit um 14,6 Prozentpunkte abgeschwächt.

China Eastern Airlines transportierte im Mai 2022 insgesamt 16,32 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Einbruch von 70 Prozent.

FliegerWeb News Sendung