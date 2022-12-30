China Eastern meldet Novemberzahlen

China Eastern Airbus A330 (Foto: China Eastern)

China Eastern Airlines konnte im November 2022 insgesamt 2,521 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im Vorjahresnovember waren es noch 4,300 Millionen Passagiere.

Die Zahlen bei China Eastern Airlines erholen sich nur sehr schleppend von den staatlich verordneten Corona Lockdowns der vergangenen 12 Monate. Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai lag das Angebot im November 2022 mit 5,757 Milliarden Sitzplatzkilometern noch 45 Prozent tiefer als im Vorjahresnovember. Die Nachfrage lag um 36 Prozent tiefer als im November 2021 und erreichte 3,746 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Sitzplatzauslastung erreichte 65,1 Prozent und hat sich somit um 6,7 Prozentpunkte leicht verbessert.

China Eastern Airlines transportierte im November 2022 insgesamt 56,5 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Rückgang von einunddreissig Prozent.