China Eastern meldet Oktoberzahlen

China Eastern Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern Airlines flogen im Oktober 2021 insgesamt 7,133 Millionen Passagiere, im Vorjahresoktober waren es 9,177 Millionen.

Auch in China ist Corona noch lange nicht ausgestanden, die Zahlen im Inlandverkehr sind verglichen mit dem Vorjahresoktober wieder tiefer ausgefallen. Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um neun Prozent auf 14,988 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 22 Prozent auf 9,701 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung lag bei schlechten 64,7 Prozent und hat sich somit um elf Prozentpunkte verschlechtert.

China Eastern Airlines transportierte im Oktober 2021 insgesamt 83,39 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Anstieg von 19,8 Prozent.