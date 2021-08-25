China Eastern meldet Julizahlen

China Eastern Airbus A330 (Foto: China Eastern)

Mit China Eastern Airlines flogen im Juli 2021 insgesamt 8,810 Millionen Passagiere, im Vorjahresjuli waren es Corona bedingt 7,254 Millionen.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 21 Prozent auf 16,337 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 25,0 Prozent auf 12,222 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 74,8 Prozent und hat sich somit um zwei Prozentpunkte verbessert.

China Eastern Airlines transportierte im Juli 2021 insgesamt 72,6 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Anstieg von 21,6 Prozent.