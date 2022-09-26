China Eastern meldet Augustzahlen

China Eastern Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: China Eastern Airlines)

China Eastern Airlines konnte im August 2022 insgesamt 5,818 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im Vorjahresaugust waren es noch 8,564 Millionen Passagiere.

Die Zahlen bei China Eastern Airlines erholen sich langsam von den staatlich verordneten Corona Lockdowns der vergangenen Monate. Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai lag das Angebot im August 2022 mit 12,162 Milliarden Sitzplatzkilometern noch 26 Prozent tiefer als im Vorjahresaugust. Die Nachfrage lag um 33 Prozent tiefer als im August 2021 und erreichte 8,150 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Sitzplatzauslastung erreichte 67,1 Prozent und hat sich somit um 6,3 Prozentpunkte abgeschwächt.

China Eastern Airlines transportierte im August 2022 insgesamt 61 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Rückgang von zehn Prozent.