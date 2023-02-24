China Eastern meldet Januarzahlen

China Eastern Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

China Eastern Airlines konnte im Januar 2023 insgesamt 6,901 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im Vorjahresjanuar waren es 5,023 Millionen Passagiere.

Die Zahlen bei China Eastern Airlines erholen sich wieder rasch von den Coronabedingten Tiefständen aus dem vergangenen Jahr. China hat aufgehört mit staatlich verordneten Corona Lockdowns und damit den Weg für eine Erholung in seiner Wirtschaft eingeläutet. Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai lag das Angebot im Januar 2023 mit 14,992 Milliarden Sitzplatzkilometern wieder 17 Prozent höher als im Vorjahresjanuar. Die Nachfrage lag um 42 Prozent höher als im Januar 2022 und erreichte 10,244 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Sitzplatzauslastung gibt China Eastern mit immer noch tiefen 68,3 Prozent an, sie liegt damit aber schon wieder 12 Prozentpunkte höher als im Vorjahresjanuar.

China Eastern Airlines transportierte im Januar 2023 insgesamt 50,6 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Rückgang von 40,8 Prozent.