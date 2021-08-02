China Eastern meldet soliden Juni
02.08.2021 PS
Mit China Eastern Airlines flogen im Juni 2021 insgesamt 8,024 Millionen Passagiere, im Vorjahresjuni waren es Corona bedingt noch 5,218 Millionen.
Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 40,3 Prozent auf 14,832 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 55,4 Prozent auf 10,920 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 73,6 Prozent und hat sich somit um 7,1 Prozentpunkte verbessert.
China Eastern Airlines transportierte im Juni 2021 insgesamt 80,5 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Anstieg von 32,8 Prozent.