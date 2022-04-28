Passagiereinbruch bei China Southern

Airbus A380 China Southern (Foto: Airbus)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat März 2022 insgesamt 4,021 Millionen Passagiere, das waren 64 Prozent weniger als im Vorjahresmärz.

Wegen weiteren Coronaausbrüchen in China sind die Verkehrszahlen bei der grössten chinesischen Fluggesellschaft förmlich eingebrochen. Die Nachfrage erreichte im März 6,515 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 63,4 Prozent weniger als im März 2021. Das Angebot wurde um 56 Prozent auf 10,159 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Sitzplatzauslastung lag bei 64,1 Prozent, das waren elf Prozentpunkte weniger als im Vorjahresmärz.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresmärz um 12,8 Prozent zurückgegangen, China Southern transportierte im März 2022 insgesamt 111,82 Tausend Tonnen Luftfracht.