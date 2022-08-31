China Eastern meldet Julizahlen

China Eastern Airbus A330 (Foto: China Eastern)

China Eastern Airlines konnte im Juli 2022 insgesamt 5,078 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im Vorjahresjuli waren es 8,809 Millionen Passagiere.

Die Zahlen bei China Eastern Airlines erholen sich langsam von den staatlich verordneten Corona Lockdowns der vergangenen Monate. Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai lag das Angebot mit 10,979 Milliarden Sitzplatzkilometern jedoch immer noch 32 Prozent tiefer als im Vorjahresjuli. Die Nachfrage lag um 39.,9 Prozent tiefer als im Juli 2021 und erreichte 7,353 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Sitzplatzauslastung erreichte 67 Prozent und hat sich somit um 7,9 Prozentpunkte abgeschwächt.

China Eastern Airlines transportierte im Juli 2022 insgesamt 54 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Einbruch von 25,8 Prozent.