Gulf Air kauft bei Airbus Industries ein

Heute unterzeichnete Gulf Air bei Airbus Industries an der Luftfahrtausstellung ILA in Berlin einen Kaufvertrag für 15 Airbus A320 und 20 Airbus A330 Jets.

