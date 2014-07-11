American meldet mehr Passagiere

Mit American Airlines (American Airlines und US Airways) und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Juni 2014 17,510 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 2,2 Prozent.

Seit Mitte Dezember fliegen American Airlines und US Airways fusioniert unter dem Brand American Airlines. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um 3,2 Prozent auf 23,375 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um ein Prozent auf 19,876 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Juni 2014 von 86,9 Prozent auf 85 Prozent um 1,9 Prozentpunkte zurückgegangen. Die Fracht ist um 1,2 Prozent auf 193 Millionen Tonnenmeilen angestiegen.

In den ersten sechs Monaten flogen mit American Airlines 98,015 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,1 Prozent. Die beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways transportierten im Geschäftsjahr 2013 zusammen 193,739 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,7 Prozent. American Airlines ist neu die weltweit grösste Fluggesellschaft und liegt nun vor Delta und United Airlines.



