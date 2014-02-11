American Airlines meldet mehr Passagiere

Mit American Airlines (American Airlines und US Airways) und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Januar 2014 15,487 Millionen Passagiere, das waren zwei Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Seit Mitte Dezember fliegen American Airlines und US Airways fusioniert unter dem Brand American Airlines. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um 2,3 Prozent auf 21,558 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 3,8 Prozent auf 17,305 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Januar 2014 von 79,1 auf 80,3 Prozent um 1,2 Prozentpunkte gestiegen. Die Fracht ist um 14,0 Prozent auf 173,804 Millionen Tonnenmeilen angestiegen. Die beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways transportierten im Geschäftsjahr 2013 zusammen 193,739 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,7 Prozent. American Airlines ist neu die weltweit grösste Fluggesellschaft und liegt nun vor Delta und United Airlines.