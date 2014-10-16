American meldet mehr Passagiere

Mit American Airlines (American Airlines und US Airways) und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat September 2014 15,241 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 2,1 Prozent.

Seit Mitte Dezember fliegen American Airlines und US Airways fusioniert unter dem Brand American Airlines. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 1,6 Prozent auf 21,066 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage ist mit 16,858 Milliarden verkauften Sitzplatzmeilen praktisch konstant geblieben. Bei American Airlines ist die Auslastung im September 2014 von 81,5 Prozent auf 80 Prozent um 1,5 Prozentpunkte zurückgegangen. Die Frachtleistung hat sich um 2,2 Prozent auf 182 Millionen Tonnenmeilen verbessert. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit American Airlines 149,014 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von zwei Prozent. Die beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways transportierten im Geschäftsjahr 2013 zusammen 193,739 Millionen Passagiere. American Airlines ist neu die weltweit grösste Fluggesellschaft und liegt nun vor Delta und United Airlines.