American finalisiert Großauftrag bei Bombardier

Bombardier CRJ900 American Eagle (Foto: Bombardier)

American Airlines hat bei Bombardier 24 CRJ900 NextGen Verkehrsflugzeuge in Auftrag gegeben, die zweistrahligen Jets sind für die Regionaltochter American Eagle bestimmt.

Der Auftrag wurde bereits am 30. Dezember durch Bombardier bekannt gegeben und mündete nun in einen ersten Festauftrag über vierundzwanzig CRJ900 NextGen Verkehrsflugzeuge. Diese Flugzeuge kosten nach den aktuellen Listenpreisen rund 1,14 Milliarden US Dollar. Die vierundzwanzig Maschinen gehören zu einer Option auf insgesamt vierzig CRJ Verkehrsflugzeuge, die im Dezember 2013 durch American Airlines gezeichnet wurde.

Bei dem CRJ900 NextGen Verkehrsflugzeug handelt es sich um einen zweistrahligen Jet für bis zu 90 Passagiere. Der CRJ900 kann mit 88 Passagieren und den aktuellen Reservevorschriften nonstop Entfernungen von bis zu 2.876 Kilometern überwinden. Angetrieben wird die Maschine durch zwei CF34-8C5 Turbofans von General Electric.