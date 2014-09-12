American meldet mehr Passagiere

Mit American Airlines (American Airlines und US Airways) und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat August 2014 17,540 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von 0,9 Prozent.

Seit Mitte Dezember fliegen American Airlines und US Airways fusioniert unter dem Brand American Airlines. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,1 Prozent auf 23,654 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage ist mit 20,016 Milliarden verkauften Sitzplatzmeilen konstant geblieben. Bei American Airlines ist die Auslastung im August 2014 von 85,5 Prozent auf 84,6 Prozent um 0,9 Prozentpunkte zurückgegangen. Die Frachtleistung hat sich um 1,7 Prozent auf 184 Millionen Tonnenmeilen verbessert. In den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit American Airlines 133,774 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von zwei Prozent. Die beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways transportierten im Geschäftsjahr 2013 zusammen 193,739 Millionen Passagiere. American Airlines ist neu die weltweit grösste Fluggesellschaft und liegt nun vor Delta und United Airlines.