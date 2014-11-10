American meldet mehr Passagiere

Mit American Airlines (American Airlines und US Airways) und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Oktober 2014 16,645 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 2,1 Prozent.

Seit Mitte Dezember 2013 fliegen American Airlines und US Airways fusioniert unter dem Brand American Airlines. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 0,5 Prozent auf 21,780 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage ist mit 17,907 Milliarden verkauften Sitzplatzmeilen praktisch konstant geblieben. Bei American Airlines ist die Auslastung im Oktober 2014 von 82,5 Prozent auf 82,2 Prozent um 0,3 Prozentpunkte zurückgegangen. Die Frachtleistung hat sich um 4,9 Prozent auf 213 Millionen Tonnenmeilen verbessert. In den ersten zehn Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit American Airlines 165,659 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von zwei Prozent. Die beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways transportierten im Geschäftsjahr 2013 zusammen 193,739 Millionen Passagiere. American Airlines ist neu die weltweit grösste Fluggesellschaft und liegt nun vor Delta und United Airlines.