American meldet mehr Passagiere

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

Mit American Airlines (American Airlines und US Airways) und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Mai 2015 17,450 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 0,6 Prozent.

Seit Mitte Dezember 2013 fliegen American Airlines und US Airways fusioniert unter dem Brand American Airlines. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresmai um 2,1 Prozent auf 23,344 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 0,7 Prozent auf 19,333 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Mai 2015 von 84 Prozent auf 82,8 Prozent um 1,2 Prozentpunkte zurückgegangen. Die Fracht hat sich um 2,6 Prozent auf 199 Millionen Tonnenmeilen abgeschwächt.