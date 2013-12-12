American kauft weitere Bombardier Jets
12.12.2013 RK
Neben dem Großeinkauf bei Embraer ging die American Airlines Group auch bei dem kanadischen Flugzeugproduzenten Bombardier auf Einkaufstour.American hat bei Bombardier eine Bestellung über 30 Bombardier CRJ900 platziert, in den Vertrag wurden auch 40 Optionen eingehandelt. Nach Aussagen von Bombardier entspricht der Festauftrag nach den aktuellen Listenpreisen einem Marktwert von 1,42 Milliarden US Dollar. Der neue Auftrag hat ein Aufwärtspotential auf 3,38 Milliarden US Dollar, falls die Optionen eingelöst werden. American Eagle betreibt bereits 47 kleinere CRJ700 Verkehrsflugzeuge von Bombardier.