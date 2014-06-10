American meldet mehr Passagiere

Mit American Airlines (American Airlines und US Airways) und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Mai 2014 17,348 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 2,8 Prozent.

Seit Mitte Dezember fliegen American Airlines und US Airways fusioniert unter dem Brand American Airlines. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresmai um 2,4 Prozent auf 22,872 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 2,1 Prozent auf 19,203 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Mai 2014 von 84,3 Prozent auf 84 Prozent um 0,3 Prozentpunkte zurückgegangen. Die Fracht ist um 6,4 Prozent auf 204,983 Millionen Tonnenmeilen angestiegen.

Die beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways transportierten im Geschäftsjahr 2013 zusammen 193,739 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,7 Prozent. American Airlines ist neu die weltweit grösste Fluggesellschaft und liegt nun vor Delta und United Airlines.