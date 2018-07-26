Germania mit Smartphone-App

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Der Kunde im Fokus: Germania veröffentlicht Smartphone-App und führt weitere Service-Neuerungen ein.

Germania hat zahlreiche Service-Neuerungen eingeführt, die das Kundenerlebnis rund um den Flug weiter verbessern. Die kostenlose Germania-App ist ab sofort für Android und iOS erhältlich. Zudem können Kundinnen und Kunden auf flygermania.com seit diesem Sommer ihre Buchungen selbst verwalten und ändern. Darüber hinaus wurden die Erreichbarkeitszeiten des Service Centers der Fluggesellschaft ausgeweitet.

Glattbrugg, 11. Juli 2018 – Zur Sommersaison 2018 hin wartet Germania mit einigen Neue-rungen auf und bietet ihren Kunden dadurch eine Vielzahl zusätzlicher Serviceleistungen. Soeben hat die grünweiße Airline eine eigene Smartphone-App für iOS und Android veröffentlicht, die kostenlos in den entsprechenden App-Stores heruntergeladen werden kann. Dazu Paul Scodellaro, Director Sales der Germania: «Von der Buchung auf dem heimischen Sofa bis zum Check-in im Zug – mit unserer neuen App erweitern wir unser Serviceangebot und erhöhen so die Kundenbindung. In Zukunft soll aus der App ein Multifunktions-Tool für alle Aspekte rund um den Flug mit Germania werden, daher sind bereits weitere Funktionen in Vorbereitung.»

Schon jetzt verfügt die Germania-App über zahlreiche nützliche Funktionen: Flüge können gebucht oder umgebucht werden sowie Zusatzleistungen wie Sitzplatzreservierungen oder Sonderessen gebucht werden. Außerdem kann per App online eingecheckt sowie der aktuelle Flugstatus überprüft werden. Die neue Germania-App ist im App Store für iOS sowie im Google Play Store für Android kostenlos zum Download verfügbar.

«Manage my Booking» und weitere Neuerungen auf flygermania.com

Neu steht den Germania-Fluggästen auf www.flygermania.com der Menüpunkt «Manage my Booking» zur Verfügung. Wie in der App können dort seit diesem Sommer Umbuchungen vorgenommen und Zusatzleistungen wie zum Beispiel Sonderessen gebucht werden.

Zusätzlich zu «Manage my Booking» wird auch der Prozess der Onlinebuchung über die Germania-Webseite weiter optimiert: Dank der in Kürze verfügbaren neuen Option «Pay Later» können Kunden für zwei Stunden ein Ticket optionieren, bevor ihre Buchung wirksam wird.

Länger erreichbar: Das Germania-Service Center

Germania ist selbstverständlich auch persönlich für die Kundinnen und Kunden erreichbar. Anfang Juli wurden die Erreichbarkeitszeiten des Service Centers verlängert: Es ist nun täglich von 8.00 bis 21.00 Uhr besetzt – auch am Wochenende und an Feiertagen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen während der Öffnungszeiten telefonisch und per E-Mail bei Fragen zur Verfügung. Paul Scodellaro: «Nicht nur der digitale, auch der persönliche Kontakt zu unseren Kunden nimmt nach wie vor einen hohen Stellenwert für uns ein. Dafür haben wir Personal aufgestockt und sind nun täglich noch länger für die Belange unserer Gäste da.»

Germania-Flüge ab Zürich sind online auf www.flygermania.com, im Service Center unter +41 (0)43 508 34 89 sowie im Reisebüro und bei ausgewählten Veranstaltern buchbar. One-Way-Tickets sind bereits ab 79 CHF erhältlich. Auf allen Germania-Flügen können Passagiere 20 kg Gepäck kostenlos einchecken. Zudem sind je nach Flugdauer Snacks oder eine warme Mahlzeit, Softdrinks, Zeitungen und Zeitschriften sowie alle Taxen und Gebühren stets im Flugpreis inbegriffen.

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