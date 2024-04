Flughafen Ljubljana optimiert Vorfeldabfertigung

Flughafen Ljubljana Vorfeld (Foto: Flughafen Ljubljana)

Der Flughafen Ljubljana setzt als erster Fraport-Konzernflughafen die Softwarelösung des Schweizer Unternehmens Assaia zur Optimierung von Abfertigungsabläufen auf dem Vorfeld ein.

Neben dem slowenischen Flughafen Ljubljana könnte die Technologie zukünftig auch an weiteren Fraport-Beteiligungsflughäfen zur Anwendung kommen. Die Software von Assaia dient zur Verbesserung von Prozessen beim sogenannten Turnaround, also dem Verfahren, bei dem ein Flugzeug nach der Landung abgefertigt und wieder startklar gemacht wird. In Ljubljana konnten bereits in der kurzen Testphase von Januar bis Februar dieses Jahres deutliche Prozessoptimierungen erzielt werden. So verringerten sich durch den Einsatz der Technologie bei der Verfahrenssteuerung die Turnaround-Zeiträume auf dem Vorfeld spürbar um durchschnittlich rund sechs Minuten.

„Wir wollen unsere Abfertigungsprozesse weiter optimieren. Ziel ist es, die Zeiträume, die für den Turnaround am Boden benötigt werden, so kurz wie möglich zu halten. Davon profitieren sowohl die Passagiere als auch unsere Airline-Kunden,“ sagte Claus Grunow, Leiter Konzernstrategie und Digitalisierung der Fraport AG. „Wir streben dies für all unsere Konzernflughäfen an und prüfen deshalb, ob die Softwarelösung auch für andere Standorte, an denen wir aktiv sind, in Frage kommt.“

In Ljubljana wird die von Assaia entwickelte Software „Turnaround Control“ an verschiedenen Abfertigungspositionen eingesetzt. Die Technologie ermöglicht es den Abfertigungsteams, Prozesse kurzfristig anzupassen und zum Beispiel den Personaleinsatz je nach Lage flexibel erhöhen zu können. Die Software registriert dabei alle Prozessschritte und liefert somit auch wichtige Daten für die Optimierung von Standardabfertigungsverfahren. So lassen sich Abläufe genauer vorausplanen und dadurch beschleunigen. Dies führt zu einer Verbesserung der Pünktlichkeit und damit größerer Kundenzufriedenheit.

„Wir setzen auf Innovation, um unsere Betriebsabläufe noch effizienter zu gestalten,“ hob Dr. Babett Stapel, Geschäftsführerin von Fraport Slovenija, hervor. „Wir haben uns für die Technologielösung von Assaia auch aufgrund ihres großen Anwendungsumfangs entschieden. Ebenso wichtig war für uns, dass das Tool bereits an anderen Flughäfen erfolgreich eingesetzt wurde. So können wir sicher gehen, dass es einen Mehrwert für uns und die Airlines liefert, und damit letztlich auch für unsere Fluggäste.“

Die Softwarelösung von Assaia basiert auf einer Kombination aus sogenannter Computer-Vision-Technologie, bei der Kameras visuelle Eingaben während eines Abfertigungsvorgangs in den Computer speisen, und künstlicher Intelligenz, die diese Eingaben verarbeitet. Die Daten werden in Echtzeit in die jeweiligen Informationssysteme der Flughäfen, Airlines und Abfertiger übertragen. Das System liefert dabei sowohl konkrete Warnhinweise bei einzelnen Vorgängen als auch Vorschläge zur langfristigen Prozessoptimierung.

Christiaan Heen, CEO bei Assaia, erläuterte: „Wir wollen Fluggesellschaften sowie Flughafenbetreiber und Abfertigungsdienstleister dabei unterstützen, ihre Turnaround-Prozesse zu verbessern. Durch unsere Software wird sichergestellt, dass alles Verfahrensschritte korrekt befolgt werden und effizient ablaufen. Neben dem Aspekt der Pünktlichkeit geht es dabei auch um die Sicherheit und um Nachhaltigkeit. So können Warnhinweise rechtzeitig auf mögliche Gefahren aufmerksam machen. Auch kann mithilfe unserer Software etwa der Einsatz von Bodenstromaggregaten verkürzt und damit ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden.“