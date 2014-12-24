Virgin America meldet bessere Verkehrszahlen

Virgin America Airbus A320 (Foto: Virgin America)

Virgin America meldet für den Monat November 2014 eine bessere Nachfrage bei erhöhter Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im November 2013 verglichen mit dem Vorjahresnovember kräftig zulegen, die Nachfrage hat sich um knapp zehn Prozent auf 789,884 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 1,3 Prozent auf 1,002 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung hat sich um gut sechs Prozentpunkte auf 78,8 Prozent verbessert. Mit 522 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat November 9,8 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Mit Virgin America flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 5,934 Millionen Passagiere, dies entspricht einem leichten Wachstum von 2,9 Prozent.