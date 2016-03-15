Virgin America meldet bessere Nachfrage

Virgin America Airbus A320 (Foto: Virgin America)

Virgin America meldet für den Monat Februar 2016 eine verbesserte Nachfrage, das Angebot wurde dabei ebenfalls kräftig erhöht.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresfebruar zulegen, die Nachfrage hat sich um 20,9 Prozent auf 803,562 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 21,3 Prozent auf 1,018 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Auslastung hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf 78,9 Prozent verschlechtert. Mit 546 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Februar zwanzig Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.