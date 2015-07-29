Virgin America meldet Junizahlen

Virgin America Airbus A320 (Foto: Virgin America)

Virgin America meldet für den Monat Juni 2015 eine leicht verminderte Nachfrage, das Angebot wurde ebenfalls verkleinert. Bei den Passagierzahlen konnte die Airline wachsen.

Die amerikanische Low Cost Airline musste verglichen mit dem Vorjahresjuni gemischte Zahlen vermelden, die Nachfrage hat sich um 1,9 Prozent auf 933 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 1,3 Prozent auf 1,091 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen verkleinert. Die Auslastung hat sich um 0,5 Prozentpunkte auf 85,6 Prozent verschlechtert. Mit 616 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Juni 4,1 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres flogen mit Virgin America 3,328 Millionen Passagiere, das entspricht einer Verbesserung von 3,7 Prozent.