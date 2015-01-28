Virgin America meldet bessere Nachfrage

Virgin America Airbus A320 (Foto: Virgin America)

Virgin America meldet für den Monat Dezember 2014 eine leicht bessere Nachfrage, die Verkehrsleistung wurde dabei leicht erhöht.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Dezember 2014 verglichen mit dem Vorjahresdezember zulegen, die Nachfrage hat sich um knapp zwei Prozent auf 872,675 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 0,5 Prozent auf 1.054 Millionen verfügbare Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Auslastung ging um 0,9 Prozentpunkte auf 82,8 Prozent hinauf. Mit 574 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Dezember 2,3 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im Geschäftsjahr 2014 flogen mit Virgin America 6,508 Millionen Passagiere, das waren 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.