Virgin America meldet mehr Passagiere

Virgin America Airbus A320 (Foto: Airbus)

Virgin America konnte im August 2016 744 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 14,8 Prozent.

Die amerikanische Low-Cost Airline konnte im August 2015 verglichen mit dem Vorjahresaugust stark zulegen, die Nachfrage hat sich um 17,2 Prozent auf 1,144 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 16 Prozent auf 1,329 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung konnte um 2,5 Prozentpunkte auf solide 86,1 Prozent verbessert werden.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Airline 5,354 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 16 Prozent entspricht.