Virgin America meldet mehr Passagiere
16.06.2016 JS
Mit Virgin America flogen im Mai 2016 703 Tausend Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 16,8 Prozent.
Die Nachfrage hat sich bei Virgin America um 18,1 Prozent auf 1.062 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde auf 1,233 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen um 15,5 Prozent ausgeweitet. Die Auslastung hat sich um 1,9 Prozentpunkte auf 86,1 Prozent verbessert.
In den ersten fünf Monaten flogen mit Virgin America 3,130 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 15,4 Prozent.