Virgin America meldet bessere Nachfrage

Virgin America Airbus A320 (Foto: Virgin America)

Virgin America meldet für den Monat März 2016 eine verbesserte Nachfrage, das Angebot wurde ebenfalls erhöht.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresmärz zulegen, die Nachfrage hat sich um 14,6 Prozent auf 977 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 15,1 Prozent auf 1,166 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Auslastung hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf 83,8 Prozent abgeschwächt. Mit 659 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtsmonat März 14,9 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im ersten Quartal 2016 benutzten 1,766 Millionen Passagiere die Dienste von Virgin America, das waren 16 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahresquartal.