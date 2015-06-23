Virgin America meldet mehr Passagiere

Virgin America Airbus A320 (Foto: Virgin America)

Mit Virgin America flogen im Mai 2015 602 Tausend Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,2 Prozent.

Die Nachfrage hat sich bei Virgin America um 0,3 Prozent auf 899 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die Kapazität wurde mit 1,067 Milliarden verfügbaren Sitzplatzmeilen gleich gehalten wie im Vorjahresmai. Die Auslastung hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf 84,2 Prozent verschlechtert. In den ersten fünf Monaten flogen mit Virgin America 2,721 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 3,6 Prozent.