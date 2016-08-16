Virgin America meldet Julizahlen

Virgin America Airbus A320 (Foto: Airbus)

Mit 758 tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Juli 18,6 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Verglichen mit dem Vorjahresjuli konnte Virgin America bei der Nachfrage um 20,5 Prozent zulegen, es wurden insgesamt 1,165 Milliarden Sitzplatzmeilen abgeflogen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 18,4 Prozent auf 1,338 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich von 85,6 Prozent im Vorjahresjuli auf 87,1 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Airline 4,611 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 16,2 Prozent entspricht.