Flughafen Köln Bonn erwartet regen Sommerverkehr

easyJet am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Mit dem Start der NRW-Sommerferien erwartet der Flughafen Köln Bonn die größte Reisewelle des Jahres. In den sechseinhalb Ferienwochen rechnet der Airport mit 1,7 Millionen Reisenden.

Die verkehrsreichsten Zeiten sind die beiden letzten Ferienwochenenden Mitte August mit jeweils rund 118.000 Passagieren. Am verkehrsreichsten Tag (19. Juli) werden 41.000 Reisende erwartet, die in Köln/Bonn starten und landen.

„In den Sommerferien erleben wir wieder einen erfreulichen Anstieg der Fluggastzahlen. Schon letztes Jahr gab es einen starken Reisesommer, der von der diesjährigen Prognose noch getoppt wird. Neu ist, dass einige Urlaubsreisenden offenbar zunächst die Fußball-Europameisterschaft abwarten, als Spitzentag zeichnet sich der Freitag nach dem Finale ab“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Auch in diesem Sommer reisen unsere Fluggäste, darunter viele Familien, wieder zu den beliebten Sonnenzielen im Süden Europas. Wir freuen uns über die anhaltende Reiselust und sind auf ein erhöhtes Passagieraufkommen gut vorbereitet.“

Beliebte Urlaubsländer, Städte und Flugziele

In den Sommermonaten bieten 25 Airlines Flüge zu 105 internationalen Zielen in 33 Ländern an. Die beliebtesten Reiseländer in den Ferien sind analog der Vorjahre die Türkei und Spanien sowie Italien und Griechenland, gefolgt von Kroatien und Portugal. Die beliebtesten Flugziele sind Antalya und Palma de Mallorca. Städtereisen werden bevorzugt nach Istanbul, Wien, London und Barcelona unternommen. Den höchsten Besucherzuwachs verzeichnet Marokko, hierhin reisen in diesem Sommer ab Köln/Bonn rund 50% mehr Touristen als im Vorjahr.

Fluggäste können mit guter Vorbereitung und einem Klick auf die neue Homepage des Airports zu einem möglichst entspannten Reisestart beitragen. Hier einige Hinweise:

Checken Sie online ein.

Informieren Sie sich bei Ihrer Airline über die Öffnungszeiten des Check-Ins und planen Sie genügend Zeit ein.

Im Fall einer Buchung bei Eurowings nutzen Sie, wenn gewünscht, den Vorabend-Check-In.

Bitte nehmen Sie nur ein Handgepäckstück mit. Je weniger Sie dabeihaben, desto schneller geht die Kontrolle.

Flüssigkeiten und Cremes (bis 100 ml pro Behältnis) müssen in einem 1-Liter-Plastikbeutel verstaut werden.

Packen Sie technische Geräte nicht unten ins Handgepäck, sie müssen an der Kontrolle vorgezeigt werden.

Checken Sie, ob Ihr Ausweis gültig ist und welches Reisedokument Sie für Ihre Reise benötigen.

Buchen Sie sich einen Zeitslot für die Sicherheitskontrolle unter „CGNGateWay“: https://cgn.viaguide.com/

Bei Anreise mit dem Auto empfiehlt es sich, den Parkplatz auf der Flughafen-Homepage vorzubuchen: https://www.koeln-bonn-airport.de/fluggaeste/parken/parkplatz-reservieren.html

Weitere Tipps für Reisende gibt es auf der modernisierten Homepage des Airports mit vielen neuen Services und Features:

https://www.koeln-bonn-airport.de/

Zu den neuen Funktionen gehört die „Flug merken“-Option, mit der Reisende automatische Benachrichtigungen zu ihrem Flug erhalten können. Dieser neue „Reise-Assistent“ liefert zu allen Abflügen und Ankünften übersichtlich Informationen wie Flugzeit oder Check-In-Schalter. Hier sind alle Tipps im Überblick: https://www.koeln-bonn-airport.de/fluggaeste/airport-aktuell/detail/entspannter-reisebeginn.html

Flughafen Köln Bonn