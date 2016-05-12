Weniger Passagiere bei Austrian Airlines

myAustrian Embraer E195 (Foto: Austrian Airlines)

Im April 2016 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 921 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Abnahme von 1,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im April 2016 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 5,3 Prozent auf 1,980 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ging um 4,4 Prozent auf 1,475 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem April 2015 um 0,7 Prozentpunkte und erreichte 74,5 Prozent.