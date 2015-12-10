Austrian meldet mehr Passagiere

myAustrian Embraer E195 (Foto: Austrian Airlines)

Im November 2015 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines rund 785 Tausend Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 1,9 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresnovember wurde die Verkehrsleistung um 1,5 Prozent auf 1,710 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, die Nachfrage hat sich um ein Prozent auf 1,282 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 75 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Berichtjahres 10,126 Millionen Fluggäste, was einem Minus von 2,9 Prozent gleichkommt.