Austrian Airlines meldet weniger Passagiere

Im Dezember 2014 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 744 Tausend Passagiere zu, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Abnahme von 7,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber Vorjahresdezember um 0,3 Prozent auf 1,715 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um 1,4 Prozent auf 1,306 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung ist um 0,8 Prozentpunkte auf unbefriedigende 76,2 Prozent zurück gegangen. Mit Austrian Airlines flogen im Berichtsjahr 2014 11,171 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Abnahme von 1,1 Prozent.