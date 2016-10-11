Mit Austrian flogen mehr Passagiere

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im September 2016 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,171 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einem Wachstum von sechs Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 5,5 Prozent auf 2,320 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 2,2 Prozent auf 1,846 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 2,6 Prozentpunkte auf 79,6 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Berichtjahres 8,627 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 3,2 Prozent entspricht.