Austrian meldet Passagierwachstum

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Oktober 2016 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines insgesamt 1,080 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einem Wachstum von 10,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 6,9 Prozent auf 2,219 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, die Nachfrage hat sich um 4,5 Prozent auf 1,699 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,8 Prozentpunkte auf 76,6 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Berichtjahres 9,708 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 3,9 Prozent entspricht.