Weniger Passagiere bei Austrian Airlines

Im Juni 2015 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,067 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer leichten Abnahme von 0,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresjuni um 5,2 Prozent auf 2,198 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, die Nachfrage ist um 3,5 Prozent auf 1,751 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Juni 2014 um 1,3 Prozentpunkte und erreichte 79,7 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen im ersten Halbjahr 2015 4,976 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Abnahme von 7,3 Prozent.