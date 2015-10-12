Austrian meldet mehr Passagiere

Im September 2015 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,103 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Zunahme von 2,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,1 Prozent auf 2,198 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um 0,1 Prozent auf 1,803 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,2 Prozentpunkte auf 82 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Berichtjahres 8,356 Millionen Fluggäste, was einem Minus von 3,5 Prozent entspricht.