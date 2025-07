Flughafen Hahn präsentiert Passagierzahlen

Flughafen Hahn (Foto: Flughafen Hahn)

Eine erfolgreiche erste Jahreshälfte für den TRIWO Hahn Airport: Von Januar bis einschließlich Juni 2025 haben mehr als eine Million Passagiere den Flughafen genutzt.

Das sind über 20 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch beim Frachtgeschäft konnte der Airport zulegen: In den ersten sechs Monaten 2025 fertigte der Flughafen Hahn mehr als 50.000 Tonnen ab – ein Plus von rund 2,5 Prozent, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.

„Beim Passagiergeschäft hält der positive Trend an. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das Wachstum auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen können – aktuell sind in Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland Sommerferien, und die Passagiere nehmen unser attraktives Flugangebot sehr gut an“, sagt Rüdiger Franke, Geschäftsführer des TRIWO Hahn Airport. Im aktuellen Sommerflugplan, der noch bis Ende Oktober gilt, bietet der Flughafen Hahn Verbindungen zu insgesamt 46 Warmwasser- und Städtezielen an.