Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Januar 2017 flogen mit der Fluggesellschaft aus Hawaii 932.157 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 5,3 Prozent.

Hawaiian verzeichnete im Januar bei der Nachfrage eine Zunahme von 9,5 Prozent auf 1,334 Milliarden Passagiermeilen. Verglichen mit dem Vorjahresjanuar hat Hawaiian Airlines das Angebot um weitere 5,8 Prozent auf 1,589 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verbesserte sich im Januar um 2,8 Prozentpunkte auf solide 83,9 Prozent.

Im letzten Jahr konnte Hawaiis Fluggesellschaft 11,051 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 3,5 Prozent.

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Hawaiian betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von 55 Flugzeugen.