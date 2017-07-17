Hawaiian Airlines meldet Junizahlen

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Juni 2017 flogen mit Hawaiian Airlines 1,016 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,8 Prozent.

Verglichen mit dem Juni 2016 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 2,6 Prozent auf 1,637 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 4,4 Prozent auf 1,434 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,5 Prozentpunkte auf hohe 87,6 Prozent verbessert.

Im zweiten Quartal 2017 konnte Hawaiian 2,886 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 4,7 Prozent. Das Angebot erreichte 4,735 Milliarden Sitzplatzmeilen, während 4,099 Sitzplatzmeilen nachgefragt wurden. Die durchschnittliche Auslastung erreichte im zweiten Quartal hohe 86,6 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von 2,1 Prozentpunkten.

Im ersten Halbjahr 2017 flogen mit Hawaiian 5,590 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 3,5 Prozent.

Hawaiian ist seit 88 Jahren am Markt und betreibt das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von 55 Flugzeugen. Die Airline ist während den vergangenen Jahren stark gewachsen und befindet sich momentan in einer Konsolidierungsphase.