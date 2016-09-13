Hawaiian meldet mehr Verkehr

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im August 2016 eine Verkehrszunahme von gut sieben Prozent auf 1,435 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem August 2015 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 5,6 Prozent auf 1,700 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor hat sich dabei um 1,2 Prozentpunkte auf 84,4 Prozent verbessert. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 996.014 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von zwei Prozent.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 7,438 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 3,8 Prozent.

Hawaiian ist seit 87 Jahren am Markt und betreibt das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von mehr als 50 Flugzeugen. Die Airline ist während den vergangenen Jahren stark gewachsen und befindet sich momentan in einer Konsolidierungsphase.